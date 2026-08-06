СЕПАҺ: ҺӘМАС-ын тәрки-силаһ планы стратежи мәғлубијјәтлә үзләшәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) ҺӘМАС һәрәкатынын кечмиш Сијаси Бүросунун рәһбәри Исмајыл Һанијәнин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә јајдығы бәјанатда билдириб: ҺӘМАС-ын силаһсызлашдырылмасы планы һеч бир нәтиҹә вермәјәҹәк вә индидән стратежи мәғлубијјәтлә үзләшиб.
Бәјанатда дејилир: Бу ҝүн антисионист дискурс дүнјада һаким дискурса чеврилиб вә Фәләстин мүгавимәти өз јолуну ҝүҹлә давам етдирир.
СЕПАҺ Исмајыл Һәнијәнин Теһран шәһәриндә, Иран Ислам Республикасы Президентинин андичмә мәрасиминдә рәсми гонаг гисминдә иштирак етдији вахт террора мәруз галмасына тохунараг, бу һадисәни бөјүк ҹинајәт вә бејнәлхалг һүгугун принсип вә нормаларынын, Иран Ислам Республикасынын милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн ачыг шәкилдә позулмасы кими гијмәтләндириб.
Бәјанатын давамында Гәззада мүһарибәнин давам етмәсинә, гаршыдурмаларын Ливанын ҹәнубуна јајылмасына вә сонракы мүһарибәләрин Иран Ислам Республикасына гаршы апарылмасына ишарә едиләрәк вурғуланыб ки, сионист режимин террорчу вә ҹинајәткар маһијјәти дүнја иҹтимаи рәји үчүн һәр заманкындан даһа ајдын шәкилдә үзә чыхыб.
СЕПАҺ һәмчинин АБШ вә бәзи Гәрб өлкәләринин сионист режимә ҝөстәрдији силаһ вә сијаси дәстәји, еләҹә дә бәзи реҝионал дөвләтләрин бу режимлә һәмрәјлијини, Фәләстин халгына гаршы төрәдилән сојгырымы вә мүһарибә ҹинајәтләри илә бағлы онларын бејнәлхалг мәсулијјәт дашымасына сәбәб олан амилләр кими гијмәтләндириб вә мүгавимәтә дәстәјин давам етдирилмәсини, еләҹә дә Фәләстинин јекун гәләбәсинин јахын олдуғуну вурғулајыб.
Sizin rəyiniz