СЕПАҺ-ын Иорданија халгына мүһүм мүраҹиәти: Ф-15, Ф-16 вә Ф-35 АБШ гырыҹыларынын јерләшдији ангарлар дармадағын едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) Иорданија халгына үнванладығы мүһүм мүраҹиәтдә билдириб ки, Иорданијанын Әл-Әзраг базасында јерләшән АБШ-јә мәхсус Ф-15, Ф-16 вә Ф-35 гырыҹыларынын ангарлары, еләҹә дә бир сыра стратежи МГ-9 пилотсуз учуш апаратлары мәһв едилиб.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун 13 нөмрәли бәјанатынын мәтни ашағыдакы кимидир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
“Һәр һансы бир тајфа өз төврүнү дәјишмәдикҹә, Аллаһ да онун төврүнү дәјишмәз”
Әзиз Иорданија халгы!
Бу ҝүн сәһәр тездән ушаг гатили АБШ ордусунун халгымыза гаршы төрәтдији ҹинајәткар әмәлләр јенидән башладығы заман, бөјүк шејтанын ҹинајәтләринә ҹаваб олараг — бу ҹинајәтләрин бөјүк һиссәси Иорданија әразисиндәки АБШ базаларындан истифадә едилмәклә һәјата кечирилир — СЕПАҺ-ын Аерокосмик Гүввәләринин мүҹаһидләри “Нәср-2” әмәлијјатынын алтынҹы далғасында “Ја Аллаһ, Ја Аллаһ, Ја Аллаһ” шүары илә Әл-Әзраг базасында јерләшән АБШ базасына гаршы ҹаваб әмәлијјаты һәјата кечирдиләр.
Гаршылыгвермә әмәлијјаты чәрчивәсиндә Ф-15, Ф-16 вә Ф-35 гырыҹыларынын јерләшдији ангарлары дармадағын етдиләр вә бу базада јерләшән АБШ-јә мәхсус бир сыра стратежи МГ-9 пилотсуз учуш апаратларыны мәһв етдиләр.
Мүгәддәс Иорданија торпағы пејғәмбәрләрин кечдији мәкандыр вә ишғалчыларын, бејнәлхалг ҹинајәткарларын јери дејил.
Ислам үммәтинин сиз нәҹиб вә гејрәтли халгдан — мәзлум Фәләстин халгына гаршы АБШ вә Исраил режиминин төрәтдији ҹинајәтләрин ән јахын шаһидләриндән бири олмуш халгдан — ҝөзләнтиси будур ки, өз торпагларынызда бөјүк шејтанын ордусунун мөвҹудлуғуна сон гојасыныз вә о мүгәддәс торпағын Ислам өлкәләринә гаршы тәҹавүзкар һүҹумларын башланғыҹ нөгтәсинә вә Фәләстин халгына гаршы зоракылыг васитәсинә чеврилмәсинә имкан вермәјәсиниз.
АБШ мүәссисәләринин дағыдылмасы вә ишғалчы АБШ ордусунун Иорданијадан чыхарылмасы үчүн һеч бир фүрсәти әлдән вермәјин.
“Әҝәр Аллаһа јардым ҝөстәрсәниз, Аллаһ да сизә јардым едәр вә аддымларынызы мөһкәмләндирәр."
Sizin rəyiniz