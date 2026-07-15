АБШ Иранын Дәшти вә Тәнгистан рајонларында бәзи әразиләрә һүҹум едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Еһсан Ҹаһаниан чәршәнбә ҝүнү ИРНА-ја ачыгламасында билдириб: Илкин гијмәтләндирмәләрә әсасән, бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә индијәдәк инсан иткиси олмајыб.
О гејд едиб: Өтән ҝүнләрдән башлајан дүшмән АБШ-нин өлкәмизә гаршы јени вәдинә хилаф чыхмасы вә тәҹавүзү далғасы чәрчивәсиндә Бушеһр вилајәтиндә баш верән зәрбәләр нәтиҹәсиндә гејри-һәрби објектләрә ҹидди зијан дәјмәјиб.
Ҹаһаниан сөзләринә давам едәрәк билдириб: Дүшмән АБШ-нин вәдинә хилаф чыхмасы вә тәҹавүзкар һәрәкәтләри нәзәрә алынараг, вәтәндашлардан һүҹума мәруз галан әразиләрә јахынлашмагдан чәкинмәләри хаһиш олунур.
Sizin rəyiniz