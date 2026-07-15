  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

АБШ Иранын Дәшти вә Тәнгистан рајонларында бәзи әразиләрә һүҹум едиб

15 iyul 2026 - 18:00
Xəbər kodu: 1840666
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ Иранын Дәшти вә Тәнгистан рајонларында бәзи әразиләрә һүҹум едиб

Бушеһр вилајәтинин сијаси вә тәһлүкәсизлик мәсәләләри үзрә вали мүавини билдириб: Вилајәтин Дәшти вә Тәнгистан рајонларында јерләшән бәзи әразиләр дүшмән АБШ-јә мәхсус мәрмиләрин зәрбәсинә мәруз галыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Еһсан Ҹаһаниан чәршәнбә ҝүнү ИРНА-ја ачыгламасында билдириб: Илкин гијмәтләндирмәләрә әсасән, бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә индијәдәк инсан иткиси олмајыб.

О гејд едиб: Өтән ҝүнләрдән башлајан дүшмән АБШ-нин өлкәмизә гаршы јени вәдинә хилаф чыхмасы вә тәҹавүзү далғасы чәрчивәсиндә Бушеһр вилајәтиндә баш верән зәрбәләр нәтиҹәсиндә гејри-һәрби објектләрә ҹидди зијан дәјмәјиб.

Ҹаһаниан сөзләринә давам едәрәк билдириб: Дүшмән АБШ-нин вәдинә хилаф чыхмасы вә тәҹавүзкар һәрәкәтләри нәзәрә алынараг, вәтәндашлардан һүҹума мәруз галан әразиләрә јахынлашмагдан чәкинмәләри хаһиш олунур.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha