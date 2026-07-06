Тунисли фәаллар: Шәһид Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи мүгавимәт вә азадлыгсевәрлик символудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реаксијалар Тунисдә тәкҹә емосионал ифадәләрлә мәһдудлашмајыб, һәм дә сијаси вә стратежи тәһлилләрлә мүшајиәт олунуб вә бу өлкәнин медиа сималары, тәдгигатчылары вә мүлки фәаллары ингилабын шәһид Лидеринин мөвгеји барәдә өз фикирләрини ифадә едибләр.
Ингилабын шәһид лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин вида мәрасиминин башламасы илә Тунисдә ҝениш реаксијалар јараныб вә сосиал шәбәкәләр бир чох тунисли фәалын ону мүгавимәт вә азадлыгсевәрлијин символу кими јад етдији бир һәмрәјлик вә еһтирам платформасына чеврилиб.
Тунисдә реаксијалар јалныз емосионал ифадәләрлә мәһдудлашмајыб, һәм дә сијаси вә стратежи тәһлилләрлә мүшајиәт олунуб вә бир сыра медиа сималары, тәдгигатчылар вә мүлки фәаллар бу Иран Ислам Ингилабы Лидеринин мөвгеји барәдә өз бахышларыны ифадә едибләр.
Тунисли мүлки фәал Зәһбије әл-Фаһим өз ачыгламасында Ајәтуллаһ шәһид Сејид Әли Хаменеинин рәһбәрлијинин дәјәр өлчүсүнү вурғулајараг билдириб ки, о, шәһидлик анлајышыны бир итки вә сонлугдан чыхарараг “давам едән бир һәрәкат вә ојаныш лајиһәси”нә чевирә билди.
Sizin rəyiniz