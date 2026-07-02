Зүлм гаршысында битәрәф галмаг мәнтигли дејил \ Видео

2 iyul 2026 - 18:47
Xəbər kodu: 1834584
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әмир әл-Мөминин (ә) "Залымла хәсм, мәзлума көмәкчи олун" ифадәсиндә гејд етмишдир. Бурада "хәсм" дүшмәнчилик демәк дејил, әксинә иддиачы олмаг, тәләбкар олмаг вә зүлмә гаршы давамлы дурмаг демәкдир. Әләви мәктәбинин бахышында зүлм гаршысында сүкут, мәзлумларын талејинә лагејдлик вә әдаләт ахтарышы мејданындан узаглашмаг мөминин тәгвасы илә ујғун ҝәлмир.
Sizin rəyiniz