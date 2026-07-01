Видео / “Ҹамиә Кәбирә” зијарәтнамәси Шиәләрә неҹә ҝәлиб чатыб?

1 iyul 2026 - 09:54
Xəbər kodu: 1833916
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һадинин (әлејһис-салам) сәһабәләриндән бири О һәзрәтдән (әлејһис-салам) она һәртәрәфли, там вә бәлағәтли дуа өјрәтмәсини хаһиш етди ки, о дуа илә Әһли-Бејтдән (әлејһимус сәлам) һәр бирини зијарәт етсин. Буна ҹаваб олараг, Имам Һади (ә) она "Ҹамиә Кәбирә" зијарәтнамәни өјрәтди; бу зијарәтнамә, Әһли-Бејтин (ә) бәшәријјәти һидајәт етмәкдәки статусунун, вилајәтинин вә мөвгејинин ән әһатәли тәсвиридир.
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