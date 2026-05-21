Бәгаји суал етди: Иран нијә өз материалларыны башга өлкәјә көчүрмәлидир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Бразилијанын Фолһа де С.Пауло гәзетинин хүсуси мүхбири вә көшә јазары илә мүсаһибәсиндә вурғулајыб: “Данышыглар Пакистанын васитәчилији илә давам едир. Әслиндә бизим истәдикләримиз тәләб дејил, һүгугларымыздыр. Мәсәлән, дејирик ки, илләрлә блокланмыш активләримиз азад едилмәлидир. Биз өз вәсаитимизә чыхыш әлдә етмәлијик. Јахуд Иранын НПТ чәрчивәсиндә нүвә енержисиндән динҹ мәгсәдләрлә истифадә етмәк үзрә ајрылмаз һүгугунун тәмин олунмасыны истәдикдә, бу тәләб дејил, НПТ үзвү кими һүгугларымызын бир һиссәсидир. Һәмчинин АБШ-нин биртәрәфли санксијаларынын ләғв едилмәсини тәләб етдикдә дә бу, тәләб дејил, һүгугларымызын тәркиб һиссәсидир”.
О билдириб: “Һазырда диггәтимиз реҝионда мүһарибәнин дајандырылмасына јөнәлиб вә бунун бир һиссәси дә Фарс көрфәзи вә Һөрмүз боғазында вәзијјәтин сабитләшдирилмәси, еләҹә дә онларын дәниз мүһасирәси адландырдығы мәсәлә илә бағлы данышыглардыр ки, бу да бејнәлхалг һүгуга әсасән тамамилә ганунсуздур. Онлар буна сон гојмалыдырлар вә биз билдирмишик ки, ҝәмиләрин Һөрмүз боғазындан тәһлүкәсиз кечидини тәмин етмәк үчүн тәдбирләр һазырлајаҹағыг”.
“Иран зәнҝинләшдирилмиш ураныны үчүнҹү өлкәјә көчүрмәјә һазырдырмы?” суалына ҹавабында Бәгаји дејиб: “Нәјә ҝөрә?”
“Билмирәм, бу АБШ-нин ирәли сүрдүјү тәләбләрдән биридир” ҹавабына мүнасибәт билдирән сөзчү гејд едиб: “АБШ чохлу тәләбләр ирәли сүрүб, амма әсас суал будур ки, Иран нијә өз материалларыны башга өлкәјә көчүрмәлидир? Мәҝәр онлар бизим нүвә програмымыздан нараһат олдуглары үчүнмү буну истәјирләр? Белә дејирләр, амма әҝәр һәгигәтән вә сәмими шәкилдә Иранын нүвә програмынын маһијјәтиндән нараһат идиләрсә, нијә әввәлҹә нүвә сазиши олан Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планындан чыхдылар? Чүнки БҺФП там шәкилдә ишләјирди”.
Бәгаји әлавә едиб: “Иранын фәалијјәти Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин һесабатларына әсасән гүсурсуз иди. 2015-ҹи илдән 2018-ҹи илә гәдәр Аҝентлик ардыҹыл 15 һесабат јајымлајыб вә һәмин һесабатларда Иранын өһдәликләринә садиг галдығы, һәр шејин там шәффаф олдуғу тәсдигләниб”.
О вурғулајыб: “Һеч ким бизим нүвә програмымыздан нараһат дејилди вә инди дә һамы билир ки, бизим нүвә програмымыз јүз фаиз динҹ характер дашыјыр. Сиз Аҝентлијин Ираны динҹ мәгсәдләрдән јајынмагда иттиһам етдији бирҹә һесабат белә тапа билмәзсиниз. Буна ҝөрә дә халгымыз, реҝион халглары вә бүтүн дүнја бу ҝүн һәр заманкындан даһа јахшы анлајыр ки, Иранын нүвә програмы илә бағлы гурулан бөјүк јалан јалныз Ирана тәзјиг ҝөстәрмәк вә сонрадан она гаршы тәҹавүзкар мүһарибәјә леҝитимлик газандырмаг үчүн бәһанә иди. Әкс һалда, дедијим кими, Иранын нүвә програмы тамамилә динҹ характер дашыјырды вә Аҝентлијин ән сәрт нәзарәти алтында һәјата кечирилирди”.
