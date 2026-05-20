Тел-Әвивдә сијаси зәлзәлә / Кнессетин бурахылмасы илә бағлы илкин охунуш гәбул едилди

20 may 2026 - 18:27
Xəbər kodu: 1816970
Source: İRNA
Ганун лајиһәси илкин охунушда о вахт гәбул едилиб ки, Бинјамин Нетанјаһунун Ликуд партијасынын вә һаким коалисијаја дахил олан партијаларын депутатлары да иҹласда иштирак едиб вә лајиһәнин леһинә сәс верибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин парламенти надир һадисәләрдән бири кими өзүнүн бурахылмасы илә бағлы ганун лајиһәсини илкин охунушда иҹласда иштирак едән бүтүн депутатларын мүсбәт сәси илә гәбул едиб.

Мәлумата ҝөрә, бу мәсәлә Нетанјаһу коалисијасындакы дәрин парчаланманы үзә чыхарыб вә Исраили нөвбәдәнкәнар сечкиләрә бир аддым даһа јахынлашдырыб.

