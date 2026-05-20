Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи шәһид Рәиси вә хидмәт шәһидләринин аным мәрасими мүнасибәтилә месаж јајымлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи шәһид Рәисинин шәһадәтинин икинҹи илдөнүмү вә хидмәт шәһидләринин аным мәрасими мүнасибәтилә јајымладығы месажда гејд едиб: “Бу ҝүн халгын, дөвләтин вә Ислам Республикасынын бүтүн гурумларынын бирлији немәтинә шүкүр етмәк, мәсул шәхсләрин мотивасија вә фәдакар хидмәт руһунун ҝүҹләндирилмәсиндә, халгын проблемләри вә хүсусилә игтисади вә мәишәт саһәсиндәки гајғыларынын арадан галдырылмасында, мејданда вә бирбаша иштиракын артырылмасында, һәмчинин дирчәлмиш халг үчүн өлкәнин инкишаф јолунда ҹидди рол мүәјјән едилмәсиндә вә парлаг ҝәләҹәјә доғру үмидли һәрәкәтдә өз әксини тапыр”.
Месажын там мәтниндә дејилир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Мај ајынын шәһидләринин вә онларын башында дуран шәһид президент Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Рәисинин анылмасы, Иран Ислам Республикасында хидмәт јолунда шәһид олмуш чохсајлы хидмәт фәдаиләринин хатирәсини јада салыр; Мүтәһһәри, Беһишти, Рәҹаи вә Баһунәрдән тутмуш Рәиси, Али-Һашим, Әмир Абдуллаһиан вә Лариҹанијәдәк — бөјүк Хомејни вә әзиз Хаменеи мәктәбинин јетишдирдији јүзләрлә ҝөркәмли шәхсијјәт Ислам Республикасы мәсулларынын ихласлы вә мүҹаһидҹәсинә хидмәт дәфтәрини өз ганлы имзалары илә зинәтләндирибләр.
Шәһид Рәисинин бариз хүсусијјәтләри сырасында мәсулијјәтлилик, ҝәнҹләрә өнәм верилмәси, әдаләтә диггәт, фәал вә фајдалы дипломатија, хүсусилә дә халгын ичиндә олмаг гејд едилә биләр. Бу хүсусијјәтләр Иранын достларынын, о ҹүмләдән ҝүҹлү мүгавимәт ҹәбһәсинин мүҹаһидләринин вә системин чохсајлы тәрәфдарларынын руһ јүксәклијинә сәбәб олурду. Бүтүн бунлар исә онун руһунун дәринликләриндән гајнагланан мәнәвијјатла вәһдәт тәшкил едирди.
Мәсулларла халг арасындакы мүнасибәтдә мүсбәт вә тәсирли хүсусијјәтләр гаршылыглы гәдирбиләнлијә сәбәб олур. Елә буна ҝөрә дә онун өз мөвласы Һәзрәт Имам Рзанын (ә) һүзуруна јола салынмасы мисилсиз тәмтәрагла баш тутду. О шәһидин јарымчыг галан президентлик дөврү өлкәнин мүстәгиллијини горумагла јанашы, халг вә дөвләт үчүн чалышмағын вә гајғыкешлијин бир нүмунәсини ортаја гојду.
Инди биз Иран халгынын ики глобал террорчу орду гаршысында ҝөстәрдији мисилсиз тарихи мүгавимәтдә јаратдығы гәһрәманлыгларла үз-үзәјик. Бу мәсәлә Ислам Республикасы мәсулларынын — рәһбәрликдән вә һакимијјәт голларынын башчыларындан тутмуш бүтүн идарәетмә сәвијјәләринәдәк — үзәринә дүшән вәзифә јүкүнү әввәлкиндән даһа да ағырлашдырыр. Бу ҝүн халгын, дөвләтин вә Ислам Республикасынын бүтүн гурумларынын бирлији немәтинә шүкүр етмәк, мәсул шәхсләрин мотивасија вә фәдакар хидмәт руһунун ҝүҹләндирилмәсиндә, халгын проблемләри вә хүсусилә игтисади вә мәишәт саһәсиндәки гајғыларынын арадан галдырылмасында, мејданда вә бирбаша иштиракын артырылмасында, һәмчинин дирчәлмиш халг үчүн өлкәнин инкишаф јолунда ҹидди рол мүәјјән едилмәсиндә вә парлаг ҝәләҹәјә доғру үмидли һәрәкәтдә тәҹәссүм едир.
Хидмәт јолунун шәһидләринә илаһи рәһмәт диләјирәм. Уҹа Аллаһын јардымы вә Ағамызын — Аллаһ-Таала зүһуруну тезләшдирсин — дуасы Иран мүсәлман халгына хидмәт едәнләрин дајағы олсун.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
20 мај 2026-ҹы ил
