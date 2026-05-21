Бакыда “Минаб 168” ҝушәси гурулуб, хидмәт шәһидләри вә Рамазан мүһарибәси шәһидләринин хатирәси анылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹан Республикасындакы сәфирлији Бакыда кечирилән ХIII Үмумдүнја Шәһәр Форумунда хидмәт шәһидләри вә Рамазан мүһарибәси шәһидләринин хатирәсинин анылдығыны, һәмчинин АБШ вә сионист режимин һүҹуму нәтиҹәсиндә иранлы гызларын гәтлиамыны хатырладан “Минаб 168” ҝушәсинин тәшкил едилдијини билдириб.
Иранын Азәрбајҹандакы сәфири форумда иштирак едән Иран нүмајәндә һејәтинин үзвләри илә ҝөрүшдә нүмајәндә һејәти тәрәфиндән “Минаб 168” ҝушәсинин тәшкилинә ҝөрә тәшәккүр едәрәк дејиб: “Ҹинајәткар АБШ вә ишғалчы сионист режимин һәрби тәҹавүзүнүн нәтиҹәләри барәдә маарифләндирмә апарылмасы вә дүнја иҹтимаијјәтинин бу бөјүк ҹинајәтә диггәтинин ҹәлб едилмәси бөјүк әһәмијјәт дашыјыр”.
Мүҹтәба Дәмирчилу “Минаб 168” ҝушәсинин тәшкилини бу истигамәтдә дәјәрли вә тәсирли аддым адландырараг вурғулајыб ки, тәҹавүзүн писләнилмәси вә тәҹавүзкарларын ҹәзаландырылмасы үчүн бүтүн милли вә бејнәлхалг имканлардан истифадә олунмалыдыр.
О билдириб ки, Иранын дүшмәнин һәрби тәҹавүзү гаршысында ҝөстәрдији мүгавимәт вә дајаныглыг бүтүн Иран халгынын фәдакарлығы, бирлији, јекдиллији, һәмрәјлији вә вәһдәти сајәсиндә мүмкүн олуб вә бу фәдакарлыглар Иранын шанлы тарихинин гызыл сәһифәси һесаб олунур.
Иранын Азәрбајҹан Республикасындакы сәфири ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләринин тәҹавүзкарлара гаршы мүбаризәдә иштирак етдијини гејд едәрәк, үчүнҹү тәтбиг едилмиш мүһарибә дөврүндә шәһәр хидмәтләринин давам етдирилмәсини иранлыларын мәсулијјәт һиссинин, үмид јаратмасынын вә вәтәнпәрвәрлијинин бариз нүмунәси адландырыб.
Дәмирчилу вурғулајыб: “Бу мәсәләјә диггәт јетирмәк олдугҹа ваҹибдир ки, ән ағыр шәраитдә вә дүшмән һүҹумлары алтында белә бу хидмәтләр дајандырылмајыб”.
