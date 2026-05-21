Нетанјаһу кабинетиндә “Сумуд Донанмасы” сахланыланларына гаршы гејри-инсани рәфтардан сонра галмагал

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Сумуд Донанмасы” фәалларынын Әшдод лиманына көчүрүлдүкдән сонра алчалдыҹы рәфтара мәруз галмасыны әкс етдирән видеоларын јајылмасындан сонра сионист режим кабинетиндә дахили ихтилафлар даһа да дәринләшиб.
Белә ки, режимин хариҹи ишләр назири Итамар Бен-Гвири режимин бејнәлхалг имиҹинә гәсдән зәрбә вурмагда иттиһам едиб.
Бен-Гвирә јөнәлән тәнгидләр јалныз хариҹи ишләр назири илә мәһдудлашмајыб. Мүхалифәт лидери Јаир Лапид дә һадисәјә мүнасибәт билдирәрәк мәсулијјәтин Бинјамин Нетанјаһунун үзәриндә олдуғуну бәјан едиб вә сионист режимин баш назиринин “ҹинајәткар бир шәхси” кабинетә дахил етмәклә бу вәзијјәтин бирбаша мәсулијјәтини дашыдығыны билдириб.
Sizin rəyiniz