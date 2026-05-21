Галибаф сионист епиштејничләрә хәбәрдарлыг етди: Ирана гаршы јенидән тәҹавүзә ҝөрә сизи пешман едәҹәјик!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Багир Галибаф Иран халгына үнванладығы үчүнҹү аудио месажында дејиб: “Тәхминән бир ајдыр ки, һәрби ҹәбһәләрдә атәшин дајанмасынын шаһидијик. Лакин дүшмәнин ашкар вә ҝизли һәрәкәтләри ҝөстәрир ки, о, игтисади вә сијаси тәзјигләрлә паралел олараг һәрби мәгсәдләриндән әл чәкмәјиб вә јени мүһарибә мәрһәләси, еләҹә дә јени авантүра ахтарышындадыр”.
О әлавә едиб: “Реаллыг будур ки, дүшмән бәзән нүмајиш етдирдији ҝөрүнтүләрин әксинә олараг стратежи бир бөһран ичиндә галыб. Бу о демәкдир ки, бензин гијмәтләри, истиграз базарындакы вәзијјәт, банк фаиз дәрәҹәләри вә АБШ ҹәмијјәтиндә әсас јашајыш хәрҹләринә тәсир ҝөстәрән инфлјасија сәвијјәси бу өлкә халгынын етиразына сәбәб олуб. Һәтта Трамп тәрәфдарларынын бөјүк бир һиссәси АБШ-нин Ирана гаршы мүһарибәсини Исраилин мүһарибәси һесаб едир вә буну Трампын сечки вәдләринә зидд сајыр”.
Мәҹлис сәдри әлавә едиб: “АБШ иҹтимаи рәјиндә вә игтисадијјатында јаранмыш бу гарышыг вәзијјәт АБШ президентинин ики сечим арасында тәрәддүд етмәсинә сәбәб олуб. Биринҹи сечим мүһарибәнин баша чатдырылмасына үстүнлүк вермәк вә онун хәрҹләрини мүһарибәнин мәғлубу кими өдәмәкдир. Икинҹи сечим исә мүһарибәни јенидән башлатмаг вә ја Ираны тәслим олмаға мәҹбур етмәк үчүн дәниз мүһасирәсини давам етдирмәкдир. Реаллыг будур ки, АБШ-дәки вәзијјәтин дәгиг изләнилмәси онларын һәлә дә Иран халгынын тәслим олаҹағына үмид бәсләдикләрини ҝүҹләндирир вә онлар јанлыш олараг дүшүнүрләр ки, бир тәрәфдән мүһасирә вә игтисади тәзјигләрин давам етдирилмәси, диҝәр тәрәфдән исә һәрби мејданда тәзјигләрин артырылмасы вә јени һүҹум далғасынын башладылмасы илә Ираны дипломатија мејданында онларын һәддиндән артыг тәләбләрини гәбул етмәјә мәҹбур едә биләрләр”.
Мәҹлис сәдри әлавә едиб: “Белә бир план гаршысында биз мүмкүн һүҹумлара гүдрәтли вә тәсирли ҹаваб вермәк үчүн һазырлығымызы ҝүҹләндирмәли, ејни заманда игтисади дајаныглығы артырмагла дүшмәнин јанлыш һесабламаларынын гаршысыны алмалы вә ону Иранын тәслим олаҹағына даир үмидини итирмәјә мәҹбур етмәлијик ки, дүшмән данышыгларда Иран халгынын гануни тәләбләрини гәбул етмәјә вә онлара бојун әјмәјә мәҹбур олсун”.
О давам едиб: “Иран халгынын архајын олмасы үчүн билдирирәм ки, бизим гүдрәтли һәрби гүввәләримиз атәшкәс фүрсәтиндән һәрби имканларымызын јенидән бәрпасы үчүн ән јахшы шәкилдә истифадә едиб вә илаһи јардым, еләҹә дә халгын дәстәји сајәсиндә бу ҝүн елә бир һазырлыг сәвијјәсинә маликдир ки, дүшмәни тәәҹҹүбләндирәҹәк вә ону Ирана гаршы јенидән тәҹавүз етмәкдән гәти шәкилдә пешман едәҹәк”.
Галибаф әлавә едиб: “Иран халгы тәхминән сәксән ҝүндүр АБШ вә Исраил тәрәфиндән тәтбиг едилән мүһарибә гаршысында дајанараг мүгавимәт ҝөстәриб. Лакин сон һәфтәләрдә хариҹи тәһдидләрә гаршы мүгавимәтлә јанашы, ҝүндәлик һәјатларында игтисади проблемләрлә дә үзләшибләр”.
Мәҹлис сәдри аудио мүраҹиәтинин диҝәр һиссәсиндә һазыркы шәраитдә игтисади назирликләрин ролуну олдугҹа һәлледиҹи гијмәтләндирәрәк дејиб: “Өлкә елә бир вәзијјәтдәдир ки, игтисади саһәдә фәал, дәгиг вә ҹиһад руһлу идарәетмәјә, һәмчинин давамлы нәзарәтә еһтијаҹ вар вә әсас малларын дајаныглы тәминаты бүтүн мәсул шәхсләрин биринҹи приоритети олмалыдыр”.
Галибаф билдириб: “Игтисади мүһарибә шәраитиндә ади вә бүрократик үсуллар нәинки кифајәт етмир, һәтта проблемләрин һәлли үчүн јени, јарадыҹы вә инноватив идеја вә методлар ахтармаг зәруридир. Бу саһәдә Мәҹлисин ихтисаслашмыш комиссијалары вә Мәҹлис Арашдырмалар Мәркәзи дә һөкумәтә јардым етмәјә һазырдыр”.
Мәҹлис сәдри “биз ирадәләр савашындајыг” дејә вурғулајараг әлавә едиб: “Дүшмән бизим әзиз Иранымыза ағыр мүһарибә тәтбиг едиб вә бу ҝүн һәр заманкындан даһа ајдын ҝөрүнүр ки, биз ирадәләр савашындајыг. Бу ирадәләр савашында галиб ҝәлән тәрәф Иранын тарихини јазаҹаг вә онун ҝәләҹәјини мүәјјән едәҹәк”.
Галибаф сонда дејиб: “Әзиз, бөјүк вә шәрәфли Иран халгы, әмин олун ки, ҹиһад руһлу идарәетмә вә әзиз Ингилаб Рәһбәринин ҝөстәришләри әтрафында бирлик вә вәһдәтин горунмасы илә бу шәраит милли һәмрәјлијин даһа да ҝүҹләндирилмәси үчүн бир фүрсәтә чеврилә биләр. Шәһид Рәһбәримизин вә диҝәр шәһидләрин ганынын бәрәкәти, еләҹә дә ајаға галхмыш халгын дәстәји илә бу мүһарибәдә гәләбә газанан вә ҝәләҹәк нәсилләрә мүстәгил, ваһид, гүдрәтли вә инкишаф етмиш Иран бәхш едән мәһз Иран халгы олаҹаг”.
