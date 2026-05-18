Бригада ҝенералы: АБШ һәр һансы бир ахмаглығыны тәкрарлајарса даһа дағыдыҹы нәтиҹәләрә мәруз галаҹаг

18 may 2026 - 15:35
Xəbər kodu: 1815936
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин јүксәк вәзифәли спикери, Бригада ҝенералы, Әбүлфәзл Шикарчи базар ҝүнү мүхбирин Ирана гаршы тәкрарланан тәһдидләри вә ҹәфәнҝијатлары илә бағлы суалына ҹаваб олараг вурғулады: Ирана гаршы үчүнҹү мәҹбури мүһарибәдә Американын шәрәфсизлијини компенсасија етмәк үчүн һәр һансы бир ахмаглығы тәкрарламағын һәмин өлкә үчүн даһа дағыдыҹы вә ағыр зәрбәләр алмагдан башга һеч бир нәтиҹәси олмајаҹаг.

Силаһлы гүввәләрин јүксәк вәзифәли сөзчүсү билдириб ки, үмидсиз Америка президенти билмәлидир ки, Ислам Иранына гаршы тәһдидләр вә јенидән тәҹавүз һәјата кечириләрсә, һәмин өлкәнин активләри вә түкәнмиш ордусу јени, һүҹумчу, тәәҹҹүблү вә фыртыналы ссенариләрлә үзләшәҹәк вә президентин маҹәрачы сијасәтинин нәтиҹәси олан өз-өзүнә һазырланмыш батаглыға гәрг олаҹаг.

