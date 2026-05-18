Иранлы ағыр атлет Асија чемпионатында тәканла галдырмада дүнја рекордуну јениләди \ Видео

18 may 2026 - 15:26
Xəbər kodu: 1815930
Source: İRNA
2026-ҹы ил ағыр атлетика үзрә Асија чемпионаты иранлы идманчы Әлирза Јусифинин тәканла галдырма нөвүндә гызыл медал газаныб вә үмуми суперағыр чәкидә Асија чемпионунун ҝүмүш медалына саһиб олмасы илә баша чатыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиндистанын Ганди Нагар шәһәриндә кечирилән 2026-ҹы ил ағыр атлетика үзрә Асија чемпионаты суперағыр чәки дәрәҹәси үзрә јарышларла јекунлашыб.

Бу чәкидә Јенијетмәләрин Олимпија Ојунларынын гызыл медалчысы, ҝәнҹләр вә јенијетмәләр арасында дүнја чемпиону Әлирза Јусифи Иран миллисинин һејәтиндә чыхыш едиб. О, тәканла галдырма һәрәкәтиндә гызыл медал газанмагла јанашы, суперағыр чәкидә дүнја рекордуну да јениләјиб.

Јусифи Асија чемпионатында рекорд гырдыгдан сонра Минаб шәһәриндәки Шәҹәреје Тәјјибә мәктәбинин шәһидләринин хатирәсинә һәср олунмуш көјнәји нүмајиш етдирәрәк, америкалыларын мүһарибә ҹинајәти илә бағлы месажы идман медиасы васитәсилә дүнја иҹтимаијјәтинә чатдырыб.

Иранын суперағыр чәкидәки тәмсилчиси үмуми топлам 446 килограм нәтиҹә илә ҝүмүш медал әлдә едиб.

