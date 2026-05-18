АБШ-ы Иранла мүһарибәнин 300 милјард долларлыг шоку ҝөзләјир; Бүтүн бунларын гаршысыны алмаг мүмкүн иди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын “Морнинҝстар” ширкәти һесабатында билдириб: Пентагон мүһарибәнин хәрҹләрини индијәдәк 29 милјард доллар елан етсә дә, реал рәгәм бундан хејли јүксәкдир. Бу мүһарибә февралын сонларындан индијәдәк АБШ-дә бензинин гијмәтини тәхминән 55 фаиз артырыб вә иллик инфлјасијаны 3,8 фаизә чатдырыб.
Сорғулар ҝөстәрир ки, һәр 10 америкалыдан 8-и бензинин гијмәтинин аилә бүдҹәсинә ҹидди тәзјиг ҝөстәрдијини билдирир.
Һесабатда вурғуланыр ки, енержи шоку сүрәтлә бүтүн игтисадијјата сирајәт едир: әрзаг истеһсалы, нәглијјат, сәнаје вә електрик енержиси хәрҹләри артыб, бу да база инфлјасијасыны јүксәлдиб.
АБШ Мүдафиә Назирлији мүһарибә үчүн әлавә 200 милјард доллар бүдҹә тәләб едиб вә 2027-ҹи ил үчүн тәклиф олунан мүдафиә бүдҹәси 440 милјард доллар артырылараг 1,5 трилјон доллара чатдырылыб.
Һесабат мүәллифи гејд едиб ки, бүтүн бу хәрҹләрин “гаршысыны алмаг мүмкүн иди” вә тәхирәсалынмаз приоритет ҝәрҝинлијин азалдылмасы јолу илә Һөрмүз боғазынын сүрәтлә јенидән ачылмасы олмалыдыр.
