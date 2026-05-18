Исмајыл Бәгаји: АБШ Иранын тәклифини рәдд етдијини бәјан етмәсинә бахмајараг, дүзәлиш гејдләрини Пакистан васитәсилә бизә чатдырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмајыл Бәгаји базар ертәси, 18 мај 2026-ҹы ил тарихиндә кечирилән мәтбуат конфрансында Иран Ислам Республикасынын мәрһум хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһианын хатирәсини јад едиб.
Даһа сонра Исмајыл Бәгаји АБШ-ИИР арасындакы данышыглар просесинин давамлы характер дашыдығыны вурғулајараг билдириб:
Биз 14 бәндлик планы тәгдим етдикдән сонра Америка тәрәфи өз гејдләрини чатдырды, биз дә өз гејдләримизи тәгдим етдик. Өтән һәфтә, Америка тәрәфи планы ачыг шәкилдә рәдд етдијини билдирсә дә, ардынҹа пакистанлы васитәчи васитәсилә онларын дүзәлиш вә әлавәләрини бизә чатдырды.
О әлавә едиб: Пакистан васитәсилә Америка тәрәфинин мөвгеји чатдырылдыгдан сонракы ҝүндән етибарән гаршы тәрәфдән јени тәклифләр пакети алдыг. Бу тәклифләр сон ҝүнләр әрзиндә арашдырылыб вә дүнән дә бәјан едилдији кими, бизим ҹаваб мөвгејимиз Америка тәрәфинә тәгдим олунуб. Буна ҝөрә дә просес Пакистан васитәсилә давам едир.
Sizin rəyiniz