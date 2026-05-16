Әрагчи: Тәһлүкәсизлик Шурасынын ислаһы сечим дејил, БМТ-нин јашамасы үчүн зәрурәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиндистанда сәфәрдә олан Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири Јени Деһлидә ҹүмә ахшамы, мајын 15-дә БРИКС-ә үзв өлкәләрин хариҹи ишләр назирләринин “Глобал низамын јенидән гурулмасы; бејнәлхалг идарәчилијин ислаһы вә чохтәрәфлилијин бәрпасынын зәрурәти” мөвзусунда кечирилән икинҹи иҹласында чыхыш едиб.
Иранын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи кечирилән конфрансда билдириб ки, бу ҝүн санксијалар дипломатик васитәләрдән игтисади мүһарибә вә инкишаф етмәкдә олан, мүстәгил ҹәмијјәтләрә тәзјиг силаһына чеврилиб.
О дејиб: Мөвҹуд сијаси систем јенидән нәзәрдән кечирилмәлидир. Һазырда Тәһлүкәсизлик Шурасы сәмәрәсизлијин вә таразсызлығын бариз символудур. Бу шуранын сәмәрәсизлијинин ачыг нүмунәси АБШ вә сионист режимин Иран Ислам Республикасына гаршы тәҹавүзкар вә иҹбари мүһарибәси гаршысында сусгунлуг ҝөстәрмәсидир.
Онун чыхышынын бир һиссәси беләдир:
“Бу ҝүн дүнја сонсуз мүһарибәләр дөврүнә, ачыг зоракылыға вә ифрат биртәрәфлилијә гајыдышын шаһидидир. Сүлһ, азадлыг, инсанларын һүгуг вә ләјагәтинә һөрмәт идеаллары өз рәнҝини итириб, онларын јерини сојгырымы, талан вә тәҹавүзлә фәхр етмәк тутуб. Ҝүҹлү тәҹавүзкарлар тәрәфиндән бејнәлхалг һүгуг, бејнәлхалг һуманитар һүгуг вә БМТ Низамнамәсинин тәтбиги мүһарибә вә ишғалчылығы әсасландырмаг үчүн ишләдилән бош вә јаланчы ифадәләрә ендирилиб. Бејнәлхалг тәшкилатларын әксәријјәти, хүсусилә БМТ, биртәрәфли зоракылыг гаршысында ганунун ҝүҹүнү мәһдудлашдырыб.
Белә шәраитдә БРИКС-ин үзәриндә гурулдуғу вә онда тәҹәссүм тапан Глобал Ҹәнубун чохтәрәфлилик идеалы бејнәлхалг һүгуга, БМТ Низамнамәсинә вә глобал идарәчилијә һөрмәт бахымындан һәр заманкындан даһа зәрури вә һәјати әһәмијјәт дашыјыр. БРИКС үзвләри өзләрини бу Низамнамәнин принсипләринин иҹрасына вә мүдафиәсинә садиг һесаб едирләр.
Бу сәбәбдән Иран Ислам Республикасы бејнәлхалг тәшкилатларда, хүсусилә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында әсаслы ислаһатларын апарылмасы зәрурәтини вурғулајыр. Бизим нәзәрдә тутдуғумуз ислаһатлар садәҹә адларын вә ја үзвлүк тәркибинин дәјишдирилмәси дејил, “һакимијјәтин әдаләтли бөлҝүсү” үчүн ислаһатлардыр. Биз елә бир низам истәјирик ки, орада:
• Әдаләт ҝүҹүн јерини тутсун.
• Милли суверенлик әсас принсип олсун.
• Бүтүн инсанларын һүгугларына һөрмәт едилсин.
• Мәдәни вә сијаси мүхтәлифлик гәбул олунсун.
Тәһлүкәсизлик Шурасынын ислаһы сечим дејил, БМТ-нин јашамасы үчүн зәрурәтдир. Биз дүнјанын бүтүн гитә вә реҝионларыны реал шәкилдә тәмсил едән бир шура истәјирик; елә бир шура ки, орада ҝүҹ мәсулијјәт вә әдаләтлә бөлүшдүрүлсүн, јалныз бәзи суи-истифадәчи вә тәҹавүзкар ҝүҹләрин марагларына хидмәт етмәсин.
Артыг “бөһранларын идарә олунмасы”ндан “структурун идарә олунмасы”на кечмәјин вахтыдыр. Биз елә бир низама еһтијаҹ дујуруг ки, орада сүлһ әдаләтин мәһсулу, сабитлик исә һамынын иштиракынын нәтиҹәси олсун. Ҝәлин, глобал идарәчилијин јенидән гурулмасы вә чохтәрәфлилијин нүфузунун бәрпасы үчүн БРИКС-ин имканларындан истифадә едәк.”
