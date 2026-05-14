СЕПАҺ: Нефт танкерләринин Һөрмүз боғазындан Иранын иҹазәси олмадан кечмәси мүмкүн дејил

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин мәдәнијјәт вә психоложи әмәлијјатлар үзрә командир мүавини билдириб ки, нефт танкерләринин Һөрмүз боғазындан Иран Ислам Республикасынын иҹазәси олмадан кечмәси мүмкүн дејил. О дејиб ки, әҝәр АБШ вә шәхсән Трамп сәһв аддым атсалар, Фарс көрфәзи Америка дәниз пијадаларынын ән бөјүк су гәбиристанлығына чевриләҹәк.
Биринҹи дәрәҹәли контр-адмирал, СЕПАҺ үзвү Сәид Сијаһсәрани чәршәнбә ҝүнү Амул шәһәриндә, СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданы шәһид адмирал Әлирза Тәнҝсиринин шәһадәтинин гырхынҹы ҝүнү мүнасибәтилә кечирилән издиһамлы мәрасимдә билдириб: Әҝәр халг вә мәсул шәхсләр ҝөстәриш версәләр, Иран Ислам Республикасынын иҹазәси олмадан Һөрмүз боғазындан һәтта бир литр нефтин кечмәсинә имкан вермәјәҹәјик.
О вурғулајыб ки, Иран һәлә дәниздә АБШ илә мүһарибәјә дахил олмајыб, јалныз ағыллы блокада һәјата кечирилиб вә дүшмәнә гаршы гејри-симметрик мүһарибә варианты һәлә галыр.
Сијаһсәрани дејиб: Халга сөз веририк ки, Һөрмүз боғазынын горунмасында бир ан белә тәрәддүд етмәјәҹәјик.
О, бөлҝәнин тарихи кечмишинә тохунараг әлавә едиб: Бушеһрдә инҝилисләрин, Һөрмүзганда исә португалларын гәбиристанлығы вар. Амма өлкәмиздә америкалыларын гәбиристанлығы јохдур.
О хәбәрдарлыг едиб: Әҝәр АБШ вә шәхсән Трамп сәһв аддым атса, Фарс көрфәзини Америка дәниз пијадаларынын ән бөјүк су гәбиристанлығына чевирәҹәјик.
Сијаһсәрани әлавә едиб: Һөрмүз боғазы мүһарибәнин илк ҝүнүндән “Ја Зәһра (с)” шүары вә шәһид адмирал Тәнҝсиринин әмри илә бағланыб вә шәһид Тәнҝсири өз иддиаларыны практикада сүбут едиб.
О, халгын мүгавимәти вә мејдандакы гүввәләрин фәдакарлығыны вурғулајараг билдириб: Тәкәббүр дүнјасы билмәлидир ки, Хаменеинин Аллаһы сағдыр; Исфаһан ҝеҹәләринин гәлбиндә Тәбәс дастаныны јарадан, АБШ вә тәкәббүрүн һеҝемонлуғуну сындыран һәмин Аллаһ ҝәләҹәкдә онлары Фарс көрфәзинин суларында дөврүн фирону кими басдыраҹаг.
