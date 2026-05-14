Папанын ән јүксәк дипломатик нишаны Иранын Ватикандакы сәфиринә тәгдим едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Папа XIV Лео Ватиканын ән јүксәк фәхри дипломатик нишаны олан “Ордине Пиано” орденини Иран Ислам Республикасынын Мүгәддәс Тахт-Таҹдакы сәфири доктор Мәһәммәд Һүсејн Мухтаријә тәгдим едиб.
“Ордине Пиано” папалыг ордени 1847-ҹи илдә Папа IX Пиус тәрәфиндән тәсис едилмиш Мүгәддәс Тахт-Таҹын фәхри нишаныдыр. Бу орден Ватиканын ән јүксәк ҹәнҝавәрлик нишанларындан һесаб олунур вә адәтән дипломатик әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси, сүлһ вә диалога хидмәт саһәсиндә рол ојнамыш сәфирләрә вә ҝөркәмли шәхсләрә тәгдим едилир.
Бу нишанын Иран сәфиринә тәгдим олунмасы, Папа XIV Леонун сон дөврләрдә АБШ вә сионист режимин Ирана гаршы тәҹавүзләрини писләјән һаггјөнлү мөвгеләри фонунда баш верир вә Иран Ислам Республикасынын Ватикандакы сәфирлијинин сүлһ, әдаләт вә мүһарибә сијасәтинә гаршы месажларын изаһы истигамәтиндәки сәјләри илә әлагәсиз дејил.
