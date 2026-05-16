Әрагчи: Бизә һәвалә олунан миссијаны бүтүн варлығымызла јеринә јетирәҹәјик, истәр дөјүш мејданында, истәр данышыглар масасында

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасыныән Хариҹи Ишләр Назири Һиндистанын Јени Деһли шәһәриндә Иран сәфиринин вә иранлы дипломатларын аиләләри илә бирҝә кечирдији ҝөрүшдә дипломатларын даим онларын јанында олан аиләләринә тәшәккүр едәрәк билдириб: “Һәмишә хариҹи ишләр назирләри вә хариҹи рәсмиләрлә тәмасда олан Иранын хариҹи ишләр назири кими шәһадәт вермәлијәм ки, бу мүһарибәдән сонра Иран Ислам Республикасынын мөвгеји әввәлки илә мүгајисәдә јерлә-ҝөј гәдәр фәргләниб вә дүнја Ираны јениҹә таныјыб.”
Сејид Аббас Әрагчи мәрасимин давамында дејиб: “Дүшмән һәрчәнд пак ганлар төкдү вә бизә зәрәр вурду, лакин дүнја Иранын нә гәдәр бөјүк олдуғуну анлады. Бир чох хариҹи рәсмиләр вурғулајырлар ки, Иран өзүнү дүнјаја сүбут етди вә реаллыг будур ки, һеч ким бир өлкәнин дүнјанын заһири ҝүҹү сајылан АБШ, сионист режим вә онлара дәстәк верән диҝәр өлкәләр гаршысында дајанараг онларын мәгсәдләринә чатмасына имкан вермәјәҹәјинә инана билмәзди.”
