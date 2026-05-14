Испанија Трампа јох деди: АБШ Иранла мүһарибә апармаг үчүн һава базаларымыздан истифадә едә билмәз!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанија хариҹи ишләр назири Америка медиасына вердији мүсаһибәдә АБШ-нин Ирана гаршы "биртәрәфли мүһарибәсини" бир даһа тәнгид етди вә Доналд Трампа билдирди: Сиз Иранла мүһарибә апармаг үчүн һава базаларымыздан истифадә едә билмәзсиниз.
Американын "Политиҹо" медиа органына вердији мүсаһибәдә Испанија хариҹи ишләр назири Хосе Мануел Алварез Мадридин трансатлантик мүнасибәтләрә садиг олдуғуну, лакин "принсипләриндән имтина етмәк" үчүн тәзјиг ҝөстәрилмәјәҹәјини вурғулады.
О, АБШ-нин Ирана гаршы мүһарибә апармаг үчүн һава базаларындан истифадәјә иҹазә вермәкдән имтина етмәсинә ҝөрә артан тәнгидләринә бахмајараг, Испанијанын бејнәлхалг һүгуга садиглијиндән имтина етмәјәҹәјини ачыглады.
Алварез деди: "Биз АБШ-нин бир милләт олмасына вә мүстәгиллик газанмасына көмәк етмәк үчүн гошун ҝөндәрән азсајлы өлкәләрдән бири идик. Биз [АБШ илә] мүнасибәтләрин бу шәкилдә давам етмәсини истәјирик, амма принсипләримиздән имтина етмәјәҹәјик.
