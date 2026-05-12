Түркијә теннис турнириндә Исраил нүмајәндәси илә гаршылашмагдан имтина едән Иранлы гызын һекајәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын үрәји Минабдакы "Шәҹәрә Тәјјибә" мәктәбиндә онларла ҝүнаһсыз ушағын гәсбкар сионист режим вә ҹинајәткар Американын әли илә шәһид олмасына кәдәрләндији ҝүнләрдә иранлы теннисчи, Мазандаран нүмајәндәси Һана Шабанпур теннис кортунда инсани вә милли дәјәрләрә гаршы гејрәт вә сәдагәт образыны ҹанландырыб.
Түркијәнин Ж60 Дүнја Теннис Туруну ардынҹа лајигли милли ојунчу түрк команда јолдашы илә бирликдә гоша јарышларда сәлаһијјәтли шәкилдә финала јүксәлди, лакин Русија вә ишғалчы сионист режимин нүмајәндәләринин дә дахил олдуғу диҝәр финалчы команда мүәјјән едилдикдә, Шабанпур режимин гејри-инсани ҹинајәтләринә етираз олараг вә Минабын мәзлум өвладларына вә сон һүҹумларын диҝәр шәһидләринә рәғбәт бәсләјәрәк финал матчындан имтина етди.
Бу ҹәсарәтли аддым Шабанпурун (турнирин једдинҹи шанслы нөмрәси) да тәк јарышларда дөрддәбир финала јүксәлдији вә илк раундда ҝәрҝин вә чәтин бир матчда мәгбул ојунлар ҝөстәрдикдән сонра турнирдән имтина етди.
Турнирин икили јарышларында гызыл медал газанмаг шансы јүксәк олан Һана Шабанпур, сионист режимин нүмајәндәси илә гаршылашмамаг үчүн финал матчындан имтина етди. Һана Шабанпур, парлаг карјерасында бир чох шәрәфә саһиб олан Сари әјаләтинин Әһәр бөлҝәсинин Мазандаран шәһәриндән олан гәһрәман бир гыздыр.
