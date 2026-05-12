Бригада ҝенералы Әкрәминија: Дүшмән үчүн сүрприз сечимләримиз вар – АБШ-ын Исфаһандакы мәғлубијјәти һаггында данышылмамыш фактлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хәбәр Аҝентлијинә ҝәлән бригада ҝенералы Әкрәминија мүһарибә заманы ордунун фәалијјәти, Маһјар дүзәнлијиндә америкалыларын мәғлубијјәти вә атәшкәс дөврүнә дахил олан планлар вә мәгсәдләр һаггында мараглы мәгамларла әтрафлы мүсаһибә верди.
Дөјүш мејданындакы вәзијјәтлә бағлы бригада ҝенералы Әкрәминија деди: Мүһарибә шәраитинин гыса вә сүрәтли тәһлилини апарсаг, ҝөрәрик ки, дүшмән һеч бир мәгсәдинә наил олунмајыб; Системин сијаси таразлығы позулмады, әксинә, дахилдә бирлик вә һәмрәјлик ҝүҹләнди ки, биз буну күчәләрдәки инсанларын иштиракы илә мүшаһидә едирик. Милли гүрур вә милли тәләбләрә диггәт һәм халг, һәм дә һөкумәт тәрәфиндән артды вә дахили бахымдан Иран Ислам Республикасы системи кечмишә нисбәтән ҝүҹләнди.
Дүшмәнин сәһв һесабламалары вә үчүнҹү мәҹбури мүһарибәдәки сүрпризи илә бағлы орду сөзчүсү билдириб: Биз әввәлҹәдән хәбәрдарлыг етмишдик ки, дүшмән сәһв һесаблама апарса, дәрһал дүшмәнин һүҹумларына ҹаваб верәҹәјик. Биз хәбәрдарлыг етмишдик ки, мүһарибә реҝионал олаҹаг. Шәһид лидеримизин дедији кими, мүһарибә баш верәрсә, бу, реҝионал мүһарибә олаҹаг. Лакин дүшмән дә ејни сәһв һесабламаны етди. Биз дәрһал ҹаваб вердик вә бу ҝүн, 40 ҝүндән сонра вәзијјәти тәһлил етсәк, дүшмәнин ејни сәһв һесабламанын нәтиҹәси олан сүрпризләрлә үзләшдијини демәлијик.
О гејд етди: Америкалыларын пилоту азад етмәк үчүн әмәлијјат кечирдикләрини ачыгламасы даһа чох алдатма әмәлијјаты иди. Чүнки онларын ачыгламасы да зиддијјәтли иди; Бир ҝүн әввәл онлар гәбиләләрин мүгавимәти илә гаршылашан бир әмәлијјат да һәјата кечирмишдиләр. Бу әмәлијјат, еһтимал ки, һәм дә зәнҝинләшдирилмиш уранымызы оғурламаг үчүн иди. Һәр һалда, онларын әсас сәји ураны оғурламаға јөнәлмишди. Әмин олан одур ки, бәлкә дә јахын илләрдә вә ајларда бу әмәлијјатдан даһа чох сирр ашкарланаҹаг, амма һәр һалда, бу, силаһлы гүввәләримизин, хүсусән дә Иран Ислам Республикасы ордусунун һазырлығыны нүмајиш етдирән чох бөјүк бир гәләбәдир.
Sizin rəyiniz