Сәудијјә режиминин Трампын “Азадлыг лајиһәси”нә пәрдәархасы етиразы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: НБC Нjyс ики америкалы рәсмијә истинадән билдириб ки, Доналд Трамп Көрфәздәки мүттәфигләри илә мәсләһәтләшмәдән “Азадлыг лајиһәси”нә старт вериб вә бу аддым хүсусилә Сәудијјә Әрәбистаныны тәәҹҹүбләндириб.
Бу медиа Гәрби Асија өлкәләриндән биринин рәсмисинә истинадән јазыб: Сәудијјә Әрәбистаны Краллығы һәлә дә дипломатијаја үстүнлүк верир.
Һәмин рәсми вурғулајыб ки, “Азадлыг лајиһәси"нин иҹра олунмасы нәзәрдә тутулан үсул рискли иди вә ҝәрҝинлијин артмасына сәбәб ола биләрди.
Sizin rəyiniz