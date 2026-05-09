Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Руссиа Тодај-ин мәлуматына ҝөрә, Данимаркада јерләшән гејри-коммерсија тәшкилаты 2017-ҹи илдә кечмиш НАТО баш катиби Андерс Фог Расмуссен тәрәфиндән Вашингтонун Трампын биринҹи дөврүндә дүнја аренасындан ҝери чәкилдијини иддиа етмәсинә ҹаваб олараг тәсис едилиб. Сон алты илдир ки, фонд дүнја өлкәләриндә "демократијанын вәзијјәтини" гијмәтләндирән Демократија Гаврајыш Индексини дәрҹ едир.
Трампын һакимијјәтә гајытмасы АБШ-нин рејтингләрдә +100%-дән -100%-ә гәдәр дүшмәсинә сәбәб олуб, өлкә ики ил әввәлки +22%-дән -16%-ә дүшүб. Сорғуја ҝөрә, һазыркы индекс Чин (+7%) вә Русијадан (-11%) ашағыдыр.
