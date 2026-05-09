Исраил мәғлубијјәтини анлајыб Иранла мүһарибәни јенидән башлатмаға ҹәһд едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин "12-ҹи Канал" телевизијасы хәбәр вериб ки, - Сионист мәнбәләр Тел-Әвивин Иран-АБШ данышыгларынын нәтиҹәләри илә бағлы нараһатлыгларына бахмајараг, Вашингтона бирбаша месажлар ҝөндәрмәклә АБШ-ы Ирана гаршы мүһарибәјә гајытмаға инандырмаға чалышдығыны, лакин Трампын ҝәрҝинлији азалтмаг истәдијини ачыглајыб.
Сон һадисәләрдән вә Һөрмүз боғазында баш верән атышмадан сонра Исраил режими там һазырлыг вәзијјәтиндәдир вә ејни заманда АБШ-нин Ирана гаршы мүһарибәјә гајытмасы үчүн она сијаси тәзјигини артырыб.
Белә ки, Тел-Әвив Теһран вә Вашингтон арасында мүмкүн разылашманын "Исраилин зијанына" олаҹағындан нараһатдыр вә бу сәбәбдән сон ҝүнләрдә АБШ һөкумәтинә чохсајлы месажлар ҝөндәриб.
Һәмчинин, "Једиотһ Аһронотһ" гәзети Исраил тәһлүкәсизлик гурумларынын әксәријјәтинин Иранын дәниз блокадасыны давам етдирмәк истәдијини вә Теһранла Вашингтон арасында мүмкүн олан һәр һансы бир разылашманын "Исраилин зијанына" олаҹағына инандығыны билдириб. Бу наразылыг рәсми олараг америкалылара чатдырылыб.
