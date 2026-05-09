Әрагчи: Иранлылар һеч вахт тәзјиг гаршысында бојун әјмәјәҹәкләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Х сосиал шәбәкәсиндә јазыб: “Дипломатик һәлл масаја гојулдугда, АБШ мәнасыз һәрби маҹәраја әл атыр. Бу, садәҹә тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн кор бир тактикадырмы? Јохса АБШ президентини јенидән јени бир батаглыға сүрүкләмәк истәјән бир тәхрибатчынын алдатмасыдырмы?”
Әрагчи јазыб: “Сәбәб нә олурса олсун, нәтиҹә һәмишә ејнидир: Иранлылар һеч вахт тәзјиг гаршысында бојун әјмәјәҹәкләр, амма һәмишә гурбан олан дипломатијадыр”.
Хариҹи ишләр назири вурғулајыб: “Ону да демәк лазымдыр ки, Мәркәзи Кәшфијјат Идарәси сәһв едир. Ракет еһтијатларымыз вә бурахылыш гурғуларымыз 28 февралла мүгајисәдә 75 фаиз дејил; Дүзҝүн рәгәм 120 фаиздир."
Әрагчи сонда вурғулады: "Амма халгымызы мүдафиә етмәјә һазырлығымыз: 1000 фаиз!"
