Әрагчи Фиданла илә телефонда: АБШ-нин јанашмасы дағыдыҹыдыр вә дипломатијаны зәифләдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын вә Түркијәнин, хариҹи ишләр назирләри Сејид Аббас Әрагчи вә Һакан Фидан телефон данышығы заманы сон реҝионал инкишафлары мүзакирә едиб вә мәсләһәтләшибләр.
Бу зәнҝдә АБШ-ын Фарс Көрфәзиндәки сон маҹәрачы һәрәкәтләринә вә АБШ-нин јүксәк вәзифәли рәсмиләринин бәзи ҝүлүнҹ вә тәһгирамиз риторикасына тохунан Сејид Аббас Әрагчи әлавә етди: Фарс Көрфәзиндәки АБШ гүввәләринин сон ҝәрҝинлији вә атәшкәси позмагда чохсајлы һәрәкәтләри Америка тәрәфинин дипломатија јолундакы мотивасијасы вә ҹиддилији илә бағлы шүбһәләри артырыб.
Түркијәнин хариҹи ишләр назири Һакан Фидан да мүһарибәнин сона чатмасы үчүн дипломатик сәјләрин давам етдирилмәсинин ваҹиблијини хатырладыб вә Түркијәнин бу бахымдан давам едән дипломатик просеси дәстәкләдијини вурғулајыб.
