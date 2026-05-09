Иранын БМТ-дәки Миссијасы: Һөрмүз боғазында јеҝанә һәлл јолу мүһарибәјә сон гојмагдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки Миссијасы билдириб: Һөрмүз боғазында јеҝанә практик һәлл јолу ајдындыр: мүһарибәјә даими сон гојмаг, дәниз блокадасынын галдырылмасы вә нормал нәглијјатын бәрпасы.
Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки Миссијасы әлавә едиб: Әксинә, АБШ бөһраны һәлл етмәк үчүн дејил, сијаси ҝүндәлијини ирәли сүрмәк вә ганунсуз һәрәкәтләрини гануниләшдирмәк үчүн "ҝәмичилик азадлығы" бәһанәси илә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында натамам вә сијаси мотивли гәтнамә лајиһәсини ирәли сүрүр.
