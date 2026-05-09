Иранын БМТ-дәки Миссијасы: Һөрмүз боғазында јеҝанә һәлл јолу мүһарибәјә сон гојмагдыр

9 may 2026 - 22:26
Xəbər kodu: 1812051
Source: İRNA
Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки Миссијасы, АБШ-нин БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына тәклиф етдији гәтнамә лајиһәсинә ҹаваб олараг билдириб: Һөрмүз боғазындакы бөһранын јеҝанә давамлы һәлли мүһарибәјә даими сон гојмаг вә дәниз блокадасынын галдырылмасыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки Миссијасы билдириб: Һөрмүз боғазында јеҝанә практик һәлл јолу ајдындыр: мүһарибәјә даими сон гојмаг, дәниз блокадасынын галдырылмасы вә нормал нәглијјатын бәрпасы.

Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки Миссијасы әлавә едиб: Әксинә, АБШ бөһраны һәлл етмәк үчүн дејил, сијаси ҝүндәлијини ирәли сүрмәк вә ганунсуз һәрәкәтләрини гануниләшдирмәк үчүн "ҝәмичилик азадлығы" бәһанәси илә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында натамам вә сијаси мотивли гәтнамә лајиһәсини ирәли сүрүр.

