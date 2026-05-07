Әрагчинин Чинә сәфәри илә бағлы һесабаты ...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи “Х” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажда јазыб: Чинин хариҹи ишләр назири ҹәнаб Ванг Ји илә Пекиндә конструктив ҝөрүш кечирдим.
Тәрәфләр Иранын суверенлијини вә милли ләјагәтини һәјата кечирмәк һүгугуну бир даһа тәкид едибләр.
Иран тәрәфи реҝионда сүлһ вә сабитлијин горунмасы вә ҝүҹләндирилмәси илә бағлы Чинин дөрдбәндлик тәклифинә ҝөрә тәшәккүрүнү билдириб.
Иран Чинә етибар едир вә үмид едир ки, бу өлкә сүлһүн тәшвиги вә мүнагишәләрин сона чатдырылмасы истигамәтиндә фәал ролуну давам етдирәҹәк. Һәмчинин реҝионда мүһарибәдән сонракы дөвр үчүн инкишаф вә тәһлүкәсизлик арасында баланс јарада биләҹәк јени чәрчивәнин формалашмасыны дәстәкләјәҹәк.
