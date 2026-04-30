АБШ Конгресиндә Иран мүһарибәси илә бағлы галмагаллы мүбаһисә; Һегсет ит кими тәнгидчиләрә һүҹум етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп администрасијасынын мүһарибә назири Пит Һегсет чәршәнбә ҝүнү јерли вахтла Конгресдә Нүмајәндәләр Палатасынын Силаһлы Гүввәләр Комитәсинин “2027-ҹи малијјә или үчүн Мүдафиә Назирлијинин бүдҹә тәләби” адлы динләмәсиндә иштирак едиб.
Бу Пит Һегсетин Иранла мүһарибәдән сонра илк дәфә АБШ Конгресиндә етдији чыхышдыр. Вә бу чыхыш галмагалла јадларда галды.
Белә ки, о, әввәлки иддиаларыны тәкрарлајараг вә зиддијјәтли бәјанатлар верәрәк бу мүһарибәјә гаршы чыхан конгрес үзвләринә һүҹум едиб.
Һалбуки, Пентагонда малијјә үзрә јүксәк вәзифәли бир рәсмијә ҝөрә, бу мүһарибә индијәдәк јалныз сурсат, техника вә онларын сахланмасы үчүн тәхминән 25 милјард доллара баша ҝәлиб.
Һегсет бу иҹлас заманы Иранла давам едән мүһарибәјә гаршы чыханлары сәрт шәкилдә тәнгид едәрәк, һөкумәтин фәалијјәтини тәнгид едән ганунвериҹиләри “ән бөјүк дүшмән” адландырыб вә гәзәбли шәкилдә гышгырыб: Һазырда үзләшдијимиз ән бөјүк чағырыш вә ән бөјүк дүшмән Конгресдәки демократларын вә бәзи республикачыларын мәсулијјәтсиз, зәиф вә бәдбин бәјанатларыдыр.
