Иранын АБШ базаларына һүҹумларынын зијаны рәсми ачыгланандан гат-гат чохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јени бир һесабат ҝөстәрир ки, Иранын Јахын Шәргдә АБШ-нин һәрби базалары вә һәрби техникасына ендирдији зәрбәләр нәтиҹәсиндә јаранан зијанын һәҹми индијәдәк рәсми шәкилдә ачыгланандан хејли бөјүкдүр вә һәтта Вашингтон дахилиндә дә бу зијанын мигјасы илә бағлы ҹидди гејри-мүәјјәнликләр мөвҹуддур.
Һесабата әсасән, АБШ вә Исраилин Иран әразисинә гаршы һәрби тәҹавүзүнүн башланмасындан етибарән Иранын һүҹумлары ән азы једди өлкәдә јерләшән бир сыра һәрби објектләри һәдәфә алыб.
Һәдәфләр сырасында силаһ анбарлары, команда-идарәетмә мәркәзләри, тәјјарә ангарлары, пејк рабитә системләри, учуш-енмә золаглары, радар системләри вә һәтта тәјјарәләрин өзү јер алыб.
Һесабатда гејд олунур ки, АБШ-нин һава һүҹумундан мүдафиә системләринин мөвҹудлуғуна бахмајараг, һәтта Ф-5 типли бир гырыҹы белә бу һәдәфләрдән биринә зәрбә ендирә билиб; бу исә мәнбәләрә ҝөрә, мүдафиә системләриндә бошлугларын олдуғуну ҝөстәрир.
