Һәзрәти Шаһчыраг, Әһмәд ибн Муса (әлејһимәс сәлам) вә гардашы Имам Рза (әлејһи сәлам) илә бејәти | Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шиәләрин једдинҹи Имамы, Һәзрәт Имам Муса Казымын (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра Мәдинә халгы Үммү Әһмәдин – Һәзрәт Шаһчыраг Әһмәд ибн Мусанын (әлејһимус сәлам) анасынын евинин гаршысында топлашараг, ону өзләри илә Мәсҹидә апардылар. Чүнки онун јүксәк шәхсијјәтини вә мәгамыны нәзәрә алараг, Имам Муса Казымын (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра оғлу Әһмәдин һагг Имам вә Хәлифә олдуғуну ҝүман едирдиләр.
Бу сәбәблә онунла Имамәтә бејәт етдиләр вә о да Мәдинә халгындан бејәт алды. Сонра минбәрә галхараг, чох фәсиһ вә бәлағәтли бир хүтбә охуду вә бујурду:
"Һазырда һамыныз мәнимлә бејәт етдијиниз кими, мән дә өз нөвбәмдә гардашым Әли ибн Мусанын (әлејһимәс сәлам) бејәтиндәјәм. Билин ки, атамдан сонра гардашым 'Әли' һагг Имам, Хәлифә вә Аллаһын Вәлисидир. Аллаһ вә Онун Рәсулу тәрәфиндән һәм мәним, һәм дә сизин үзәринизә ваҹибдир ки, о бөјүк шәхсијјәтин әмринә итаәт едәк вә бујурдуглары һәр шејә бојун әјәк."
Сонра гардашы Әлинин (әлејһи сәлам) фәзиләтләриндән вә јүксәк мәгамындан бир гәдәр бәһс етди; елә ки, бүтүн иштиракчылар о һәзрәтин сөзүнә табе олдулар.
Бундан сонра о, әввәлҹә өз бејәтини халгдан ҝери алды, сонра иштиракчыларла бирликдә Әһмәд ибн Муса (әлејһи сәлам) Һәзрәт Әли ибн Мусанын (әлејһимә сәлам) евинә ҝәләрәк, онун Имамәт, вәсијјәт вә Имам Муса ибн Ҹәфәр (әлејһимәс сәлам) ҹанишинлији мәгамына бејәт етдиләр.
