Јәһудиләрин мәкирли планлары пуч олду, Иранын фирузәји инҹиси јенидән парлајыр: Урмија ҝөлүнүн саһәси 5 дәфә чохалыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республииасынын Гәрби Азәрбајҹан Реҝионал Су Ширкәтинин баш директору Урмија ҝөлүнүн саһәсинин сон 6 ај илә мүгајисәдә тәхминән 5 дәфә артдығыны билдирәрәк гејд едиб: Һазырда ҝөлүн су саһәси 2 мин 350 квадрат километрә чатыб.
Мәҹид Рәстгари ҹүмә ахшамы ИРНА мүхбиринә мүсаһибәсиндә ҹари су илиндә Урмија ҝөлүнүн вәзијјәтинин әһәмијјәтли дәрәҹәдә јахшылашмасына тохунараг әлавә едиб: "Сон ајларда јаған бол јағынтыларла јанашы, су бәндләринин вахтында ачылмасы, әкин моделинин ислаһ едилмәси вә чај јатагларынын тәмизләнмәси кими Бәрпа Гәрарҝаһынын ҝүндәминдә олан тәдбирләр нәтиҹәсиндә Иранын бу фирузәји инҹисинин саһәси 1870 квадрат километрдән чох артыб."
О, һәмчинин ҝөлдәки сујун һәҹминин 2 милјард 890 милјон кубметрә чатдығыны билдирәрәк вурғулајыб: Ҝөлүн су сәвијјәси һазырда 1270 метр 74 сантиметрә јүксәлиб.
Sizin rəyiniz