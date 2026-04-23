Ишғалчы Исраил режимин забит вә әсҝәрләри Ливанын ҹәнубундакы инсанларын әмлакыны оғурлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режиминдә чап олунан Һааретз гәзети Исраил забит вә әсҝәрләринин Ливанын ҹәнубундакы Шиә әһалисинин әмлакыны вә активләрини оғурладығыны билдириб.
Һааретз вурғулајараг гејд едиб ки, дөјүш мејданындакы јүксәк рүтбәли һәрби командирләр вә ашағы рүтбәли командирләр Исраил әсҝәрләринин Ливанын ҹәнубундакы талан вә оғурлуг үсулларындан "там хәбәрдардырлар", лакин онларын гаршысыны алмаг үчүн һеч бир тәдбир ҝөрмүрләр.
