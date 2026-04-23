Галибаф јүксәк тонла тәкид етди: Атәшкәси позарсынызса Һөрмүз боғазынын ачылмасы мүмкүн дејил!

23 aprel 2026 - 17:33
Xəbər kodu: 1805543
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф “Х” сосиал шәбәкәсиндә ағыр үлтуматов верәрәк јазыб: Атәшкәсин ачыг шәкилдә позулдуғу шәраитдә Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасы мүмкүн дејил...

О, дүшмән үнсүрләринә бир даһа хатырладыб: Јеҝанә јол Иран халгынын һүгугларынын гәбул едилмәсидир.

Ҹәнаб Мәһәммәд Багир Галибаф билдириб: Там атәшкәс јалныз о һалда мәна кәсб едир ки, дәниз мүһасирәси вә дүнја игтисадијјатынын ҝиров ҝөтүрүлмәси илә позулмасын вә сионистләрин бүтүн ҹәбһәләрдә мүһарибә фәалијјәти дајандырылсын.

