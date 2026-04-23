Әмирәл-мөминин (ә)-нын Рамазан бајрамы хүтбәси \ Видео

23 aprel 2026 - 16:09
Xəbər kodu: 1805510
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әмирәл-мөминин (әлејһи сәлам) Рамазан бајрамы ҝүнү халг үчүн хүтбә охујараг бујурду: "Еј халг! Бу ҝүн јахшы әмәл саһибләри мүкафатландырылар, пис әмәл саһибләри исә зијана уғрајар. Бу ҝүн, Гијамәт ҝүнүнә ән чох бәнзәјән ҝүндүр. Евләриниздән бајрам намазы гылмаг үчүн мүсәллаја доғру ҝетдијиниз заман вә бајрам намазы үчүн ајагда дајандығыныз анда, Гијамәтдә Аллаһын һүзурунда дајандығыныз аны јадыныза салын. Евләринизә гајыдаркән исә, Ҹәннәт вә ја Ҹәһәннәм мәнзилләринә дөнүшүнүзү хатырлајын." Мәнбә: Әл-Әмали (Сәдуг), ҹ. 1, с. 100
