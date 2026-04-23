"Индепендент": Пентагонун "икибашлы мәғлубијјәти": Иранын уҹуз ПУА-лары гаршысында АБШ-ын милјонларла доллары мәһв олур

23 aprel 2026 - 18:02
Xəbər kodu: 1805555
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Индепендент" хәбәр сајты билдириб: АБШ ордусу, бир трилјон доллара јахын бүдҹәсинә бахмајараг, Иранын "Шаһид" кими уҹуз гијмәтли пилотсуз учуш апаратлары (ПУА) илә мүбаризәдә ҹидди чәтинликләрлә үзләшди.

Интернет гәзети даһа сонра јазыб: Бу ПУА-ларын истеһсал хәрҹи 20-50 мин доллар арасында дәјишдији һалда, АБШ онлары вурмаг үчүн гијмәти бир милјон доллардан чох олан ракетләрдән истифадә едир.

Аналитикләр бу хәрҹ гејри-мүтәнасиблијини "уғурсузлуг планы" кими гијмәтләндирирләр.

Һәмчинин гејд олунур ки, Пентагонун көһнәлмиш бүрократик структуру бу ҹүр јени нәсил тәһдидләрә гаршы сүрәтли инновасијаларын тәтбигинә мане олур.

