Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Индепендент" хәбәр сајты билдириб: АБШ ордусу, бир трилјон доллара јахын бүдҹәсинә бахмајараг, Иранын "Шаһид" кими уҹуз гијмәтли пилотсуз учуш апаратлары (ПУА) илә мүбаризәдә ҹидди чәтинликләрлә үзләшди.
Интернет гәзети даһа сонра јазыб: Бу ПУА-ларын истеһсал хәрҹи 20-50 мин доллар арасында дәјишдији һалда, АБШ онлары вурмаг үчүн гијмәти бир милјон доллардан чох олан ракетләрдән истифадә едир.
Аналитикләр бу хәрҹ гејри-мүтәнасиблијини "уғурсузлуг планы" кими гијмәтләндирирләр.
Һәмчинин гејд олунур ки, Пентагонун көһнәлмиш бүрократик структуру бу ҹүр јени нәсил тәһдидләрә гаршы сүрәтли инновасијаларын тәтбигинә мане олур.
