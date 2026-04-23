Үләмаларын Һәзрәт Мәсумә (сәламуллаһи әлејһа) Ханымын һүзурунда тәвазөкарлығы \ Видео

23 aprel 2026 - 15:57
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јағышлы бир ҝүндә, Һәзрәт Мәсумә (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминин ајаггабы сахланҹысында хидмәтчи нурани бир алимин (Ајәтуллаһ Беһҹәтин) ајаггабысыны аларкән, зәвварларын ајаггабыларынын алтындакы торпаг вә палчығы сон дәрәҹә тәвазөкарлыгла ҝөзүнә чәкдијини мүшаһидә етди. О һәзрәт вә Ајәтуллаһ Бүруҹерди, Имам Хомејни кими бөјүк Шиә алимләри, Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) мәһзәриндә, хүсусилә Һәзрәт Мәсумә (сәламуллаһи әлејһа) Ханымын һәрәминдә ҝөстәрдикләри тәвазөкарлыг вә әдәб сајәсиндә јүксәк елми вә мәнәви мәгамлара чатмышлар.
