Иранын Бакыда сәфирлији ҹуһуд фитнәсини ифласа уғратды: ДТХ-нын етдији Азәрбајҹанда Сепаһла бағлы иддиалары Јаландыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Бакыда јерләшән сәфирлији, Иран тәрәфиндән Азәрбајҹан Республикасынын әразисиндә вә бу өлкәнин марагларына гаршы һәр һансы бир аддымын планлашдырылмасы илә бағлы ирәли сүрүлән иддиалары гәтијјәтлә тәкзиб едиб.
Сәфирлик тәкидлә вурғулајараг билдириб: Сионист режим даим гаршыдурманын мигјасыны ҝенишләндирмәјә вә мүһарибәни Иранын әтраф мүһитинә јајмаға чалышыр. Бу мәгсәдлә јанлыш мәлуматларын јајылмасы вә “сахта бајраг әмәлијјаты” кими танынан алдадыҹы фәалијјәтләр һәјата кечирир.
Иранын Азәрбајҹан Республикасындакы сәфирлијинин бәјанатында сионист режимин сон ҝүнләр Иран әлејһинә сәсләндирдији иддиалара ҹаваб вериб. Сәфирлијин мәтбуат хидмәти билдириб ки, сионист режимин тәһлүкәсизлик‑һәрби гурумларынын бәзи шәхсләрин вә ја Иранла әлагәләндирилән гурумларын, о ҹүмләдән Азәрбајҹан Республикасынын әразисиндә бу режимин марагларына гаршы фәалијјәт планлашдырмасы барәдә иддиалары тамамилә әсассыздыр.
Гејд олунур ки, белә информасија мүһити јаратмағын мәгсәди Иран Ислам Республикасы илә хүсусән дә Азәрбајҹан Республикасы арасында ихтилаф вә дүшмәнчилик јаратмагдыр.
Бәјанатда билдирилиб ки, ишғал үзәриндә гурулан вә мөвҹудлуғуну горумаг үчүн ҝүнаһсыз инсанларын гәтли, тәҹавүз вә ҹинајәти метод олараг сечән террорчу Исраил режими бу ҝүн дә өз чиркин мәгсәдләринә чатмаг үчүн бөлҝә өлкәләри арасында фитнә вә ихтилаф јаратмаға чалышыр. Бу режимин давраныш тәҹрүбәсинә нәзәр салдыгда, о ҹүмләдән 2025-ҹи илин ијунунда Ирана гаршы 12 ҝүнлүк һәрби тәҹавүз вә 28 феврал 2026-ҹы илдән башлајан сон һүҹумлар заманы ҝөрүлдүјү кими, Исраил режими давамлы шәкилдә гаршыдурманы ҝенишләндирмәјә чалышыр вә бу чәрчивәдә јанлыш мәлуматлар јајмаг вә “сахта бајраг әмәлијјаты” кими фырылдагчы үсуллардан истифадә едир.
Иранын Бакыда јерләшән сәфирлији әлавә едиб: Мөвҹуд дәлил вә фактлар – о ҹүмләдән Нахчыван Мухтар Республикасына едилән шүбһәли ПУА һүҹумлары, Хәзәр дәнизиндә лиман вә ҝәмичилик инфраструктуруна гаршы тәхрибатлар, һава вә дәниз маршрутларыны вә реҝиондакы игтисади фәалијјәтләри тәһлүкәсизсизләшдирмә ҹәһдләри – бу режимин белә бир план үзәриндә ишләдијини ҝөстәрир.
Гејд олунуб ки, бүтүн бу мәсәләләр нәзәрә алынараг, Иран Ислам Республикасы илә Азәрбајҹан Республикасы арасындакы достлуг вә гардашлыг мүнасибәтләринә гаршы јөнәлмиш террорчу Исраил режиминин тәхрибатларына гаршы ајыглыг вә гаршы тәдбирләрин ҝөрүлмәси зәруридир.
