Америкалы журналист Иранлыларын Трампы дүзҝүн рентҝен етдијини вә она ујғун әмәл етдикләрини јазыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пуерто-риколу тәҹрүбәли журналист, вахтилә Доналд Трампла јахын мүнасибәтләри илә танынан Ҝералдо Ривера билдириб: “Иранлылар АБШ президентинин давраныш моделини артыг дүзҝүн анлајырлар.”
Онун сөзләринә ҝөрә, иранлылар белә гәнаәтә ҝәлибләр ки, Трамп адәтән ҝери чәкилир.
О, ҸНН телеканалында јајымланан бир хәбәр програмында Доналд Трампын Ирана гаршы тәһдид вә риторикасыны шәрһ едәркән дејиб:
“Иранлылар АБШ президентинин фәалијјәт үслубу илә даһа јахындан таныш олдугҹа анлајыблар ки, о, даһа чох данышыр, нәинки әмәли аддымлар атыр.”
