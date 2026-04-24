Ливанын ҹәнубунда 48 саат әрзиндә 45 сионист һәрбчи ҝәбәрдилиб вә јараланыб ‌\ сионист режим статистиканы ҝизләдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәһуди сионист режимин ордусу сон 48 саат әрзиндә Ливанын ҹәнубунда режимин 45 һәрбчисинин јараландығы барәдә мәлумат јајыб.
Јараланан һәрбчиләр арасында забитләр вә ашағы рүтбәли һәрби гуллугчуларын олдуғу билдирилир.
Гејд едәк ки, сионист режим һәмишәки кими өз иткиләринин вә јаралыларынын дәгиг статистикасыны ачыгламагдан чәкинир. Мүгавимәт Ордусунун вердији ачыгламалара әсасән исраилли һәрбичиләрин инсани иткиси гат-гат дөвләтин вердији рәсми статистикадан чохдур.
