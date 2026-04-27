Әрагчи Русијанын јүксәк вәзифәли рәсмиләри илә: Пакистан вә Оманда јахшы мәсләһәтләшмәләр апарылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Сејид Аббас Әрагчи Санкт-Петербурга ҝәлиш заманы билдириб: "Биз бу өлкәјә реҝионал вә бејнәлхалг мәсәләләр үзрә Теһран вә Москва арасында сых мәсләһәтләшмәләри давам етдирмәк вә икитәрәфли мүнасибәтләри јахшылашдырмаг мәгсәди илә сәфәр етмишик."
Буҝүнкү ҝөрүш (Русија Президенти илә) мүһарибәдәки инкишафлары мүзакирә етмәк вә бу мөвзуда сон вәзијјәти нәзәрдән кечирмәк үчүн јахшы фүрсәт олаҹаг вә әминәм ки, ики өлкә арасында бу мәсләһәтләшмәләр вә координасија хүсусилә әһәмијјәтли олаҹаг.
Исламабада сәфәр чох јахшы бир сәфәр иди вә јахшы мәсләһәтләшмәләр кечирилди, бу мүддәт әрзиндә баш верәнләр вә Иран-АБШ данышыгларынын һансы шәртләр алтында давам едә биләҹәји нәзәрдән кечирилди.
Иран Ислам Республикасынын данышыглардакы шәртләри бөјүк әһәмијјәт кәсб едир; 40 ҝүнлүк мүгавимәтдән сонра Иран халгынын һүгугларыны вә өлкәнин марагларыны мүтләг тәмин етмәлијик.
Иран Ислам Республикасы вә Оман Һөрмүз боғазынын ики саһил өлкәсидир вә хүсусилә дә Һөрмүз боғазындан тәһлүкәсиз кечид глобал сәвијјәдә ваҹиб бир мәсәләјә чеврилдијиндән, онларын бир-бири илә мәсләһәтләшмәләри ваҹибдир.
Бу боғазын ики саһил өлкәси олараг, ортаг марагларымызы тәмин етмәк вә бу мөвзуда атылан һәр һансы бир аддымда бир-биримизлә әлагәләндирмәк үчүн бир-биримизлә данышмағымыз тәбиидир, чүнки Иран вә Оманын мараглары бу мәсәләдә бирбаша иштирак едир.
Иран вә Оман арасында чохлу ортаг нөгтәләр вар вә бу сәфәр заманы мәсләһәтләшмәләрин експерт сәвијјәләриндә давам етдириләҹәји барәдә разылыға ҝәлдик.
