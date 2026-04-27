Вилајәти: “Ваһид Иран” Ибрани–әрәб–Америка ҹәбһәси гаршысында дајаныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Һәзрәти Имам Мүҹтәба Хаменеинин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајати, Иран рәсмиләри вә дөвләт нүмајәндәләринин “бир Аллаһ, бир милләт, бир Рәһбәр вә бир јол” шүары алтында вәһдәт месажына тохунараг јазыб: “Ваһид Иран” Ибрани–әрәб–Америка ҹәбһәси гаршысында дајаныб.
Доктор Ә. Вилајәти јазыб: Вашингтон “Иран дахилиндә ихтилафлар”дан данышса да, Малвинас мәсәләси әтрафында Лондонла ҝәрҝинлик вә Авропанын АБШ-дән мүстәгилликлә бағлы хәбәрдарлыглары онун әнәнәви мүттәфигләри арасында дәрин парчаланманы ҝөстәрир.
