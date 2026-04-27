Мадрид–Вашингтон арасында ҝәрҝинлик артмагдадыр, Испанијанын мүдафиә назири: Һеч ким Бизә өһдәлик дәрси верә билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Испанијанын мүдафиә назири Маргарита Роблес, өлкәсинин АБШ-нин Ирана гаршы мүһарибәсинә дәстәк вермәдији үчүн Пентаҝон тәрәфиндән НАТО үзвлүјүнүн дајандырылмасынын мүзакирә олундуғуна даир хәбәрләрә реаксија верәрәк, Мадридин бу алјансда ҹидди тәрәфдаш кими ролуна “һөрмәт” ҝөстәрилмәсини тәләб едиб.
О, кинајәли шәкилдә билдириб: “Һеч ким бизә өһдәлик дәрси верә билмәз.”
Испанијанын мүдафиә назири Маргарита Роблес назирлијин рәсми сосиал медиа һесаблары васитәсилә јајымланан видеода билдириб ки, өлкәси НАТО-нун “ҹидди вә етибарлы мүттәфиги”дир.
О вурғулајыб: Һеч ким бизим сүлһә садиглијимиз, Испанија олараг милли гүрурумуз вә НАТО үзвлүјүмүзлә бағлы бизә нәсиһәт вә ја дәрс верә билмәз.
