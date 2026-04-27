АБШ вә Исраилин Ирана башлатдығы мүһарибә јәһудиләрин планларыны алт-үст етди. Урмија ҝөлү, Иранын “фирузәји инҹиси” бәрпа јолунда
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ вә сионист режимин Иран Ислам Республикасына гаршы башлатдыглары Рамазан Мүһарибәси заманы Иран Ислам Республикасы Фарс Көрфәзи саһилләриндә јерләшән Әрәб краллыг һакимијјәтләриндәки АБШ вә сионист режимә мәхсус ән мүасир вә ҝүҹлү радар системләрини дармадағын етдикдән һәмән сонра Гәрби Асија өлкәләриндә, хүсуси илә дә Иранда Тәбиәт өз ахарына дүшәрәк бол вә бәрәкәтли јағышларыны јағдырмаға башламышдыр.
Нәтиҹә олараг сон јағынтылар Урмија ҝөлүнүн су һөвзәсиндә Иранын “фирузәји инҹиси”нин јарыҹан вәзијјәтинә јенидән һәјат вериб.
Ҝөлүн су сәвијјәси 1 270 метр 70 сантиметрә чатыб ки, бу да ҹари су илинин әввәлиндән етибарән 120 сантиметр артым демәкдир.
Ҝөлдә сујун һәҹми исә 2 милјард 890 милјон кубметр сәвијјәсинә јүксәлиб ки, бу да сон 5 илин ән јүксәк ҝөстәриҹиси һесаб олунур.
Гејд едәк ки, Илаһи бәрәкәтлә долу олан јағынтылар давам етдији үчүн Урмијә ҝөлүндә су һәҹминин сәвијјәси ҝүн-ҝүндән јүксәлмәкдәдир.
