Һәзрәт Шаһчыраг, Әһмәд ибн Муса әл-Казим (ә)-нын мүгәддәс һәрәминин тәмизләнмә мәрасими \ Фоторепортаж
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Шаһчыраг, Әһмәд ибн Муса әл-Казимин (әлејһимәс сәлам) мүгәддәс мәзарынын тәмизләнмә мәрасими, ҹүмә ахшамы сәһәри, мүгәддәс һәрәмин шәһид аиләләринин вә Рамазан мүһарибәси иштиракчыларынын иштиракы илә тәшкил олунду. Мәрасим Зүлгәдә ајынын 6-сы, јәни Һәзрәт Шаһчерағ (ә)-нын хатирә ҝүнүнә һәср едилмишди.
26 aprel 2026 - 20:40
Xəbər kodu: 1806736
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz