Шәһид Әли Әрдәшир Лариҹани вә ИИР Милли Тәһлүкәсизлијин Мемарлығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 28 феврал 2026-ҹы илдә Али Лидерин шәһидлији илә башлајан вә ики һәфтәлик атәшкәсә гәдәр давам едән 40 ҝүнлүк мүһарибә, Иранын "милли ҝүҹүнү" һәрби, сосиал вә сијаси сәвијјәләрдә өлчмәк үчүн мисли ҝөрүнмәмиш бир фүрсәт јаратды. Бу дөврләрдә әсас рол ојнајан ҝөркәмли шәхсијјәтләр арасында Әли Әрдәшир Лариҹанинин ады диҝәрләриндән даһа чох парлајыр.
17 март 2026-ҹы илдә јүксәк шәһидлик зирвәсинә чатан Лариҹани, бу мүһарибәдә тәкҹә "Иранын һәрби вә дипломатик стратеҝијасынын әсас дизајнери" дејилди, һәм дә бејнәлхалг аналитикләрин фикринҹә, мисилсиз бөһран идарәетмәси илә Ираны ән мүрәккәб тарихи сынагларындан уғурла чыхара билән "өлкәнин баш иҹрачы директору" олду. Бу јазы бу уникал шәхсијјәтин тәһлүкәсизлик, дипломатик вә сијаси ареналарда ојнадығы ролун ҝизли тәрәфләрини изаһ едир.
Бу ҝүн Әли Лариҹанинин шәһадәтинин 40-ҹы ҝүнүнү гејд едирик, һалбуки онун 40 ҝүнлүк мүһарибәнин идарә олунмасындакы ролунун әсл өлчүләри һәр ҝүн даһа да ајдынлашыр. Әмин олан одур ки, Ислам Ингилабынын ән критик ҝүнләриндә, јәни 28 март һүҹумларында Али Рәһбәрин вә бир сыра јүксәк вәзифәли командирләрин шәһадәтиндән сонра Лариҹани өлкәнин ән һәссас гурумларында 45 иллик тәҹрүбәјә әсасланараг "системин стратежи онурғасыны" горујуб сахлаја билди.
Ингилабын Али Рәһбәри мүһарибәнин илк ҝүнләриндә етдији башсағлығы месажында Лариҹанини "ән чәтин шәраитдә системин сијасәтинин тәрҹүмәчиси" вә "баҹарыглы вә садиг менеҹер" кими тәсвир етмишдир.
2026-ҹы илин 28 февралында АБШ вә Сионист режими Ингилабын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеини вә бир груп јүксәк вәзифәли һәрби командири бирҝә әмәлијјатда шәһид етдиләр. “28 Феврал Фаҹиәси” кими танынан бу һадисә Ираны стратежи бошлуға вә дәрин ҝүҹ бөһранына сала биләрди.
Белә ҝөрүнмәмиш шәраитдә президентин сәдрлији вә Әли Лариҹанинин катиблији илә өлкәнин ән јүксәк тәһлүкәсизлик гәрар гәбулетмә органы олан Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы бөһранын идарә олунмасыны фактики олараг өз үзәринә ҝөтүрдү. Бејнәлхалг һесабатлара ҝөрә, “Лариҹани Гәрблиләрин разылашмалары һәгигәтән һәјата кечирә биләҹәјинә инандығы вә өлкә дахилиндә зәрури компромисләр үчүн сијаси өртүк тәмин етмәји баҹаран бири иди”.
Лариҹанинин мүһарибәдәки ролу; Ҝүҹүн үчтәрәфли мемары
1. Милли Мүдафиәнин Тәһлүкәсизлијинин Идарә Едилмәси вә Координасијасы; Лариҹанинин илк вә ән ваҹиб ролу тәһлүкәсизлик вә һәрби гүввәләр вә апаратлар арасында координасија иди. Ингилаб Лидеринин шәһадәт хәбәринин өлкәнин руһуну вә психолоҝијасыны сарсытдығы бир вәзијјәтдә Лариҹани Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын тәҹили иҹласларыны кечирмәклә вә әмәлијјат гәрарҝаһларында давамлы олараг иштирак етмәклә мәркәзләшдирилмиш команданлығы вә координасијаны горујуб сахлаја билди.
2. Мүгавимәт Дипломатијасы вә Бејнәлхалг Идарәетмә; Дипломатија саһәсиндә Лариҹани гәтијјәтли вә сарсылмаз бир јанашмаја саһиб иди. 28 февралда Х сосиал шәбәкәсиндәки пајлашымында елан етди: “Иран Ислам Республикасы АБШ илә данышыглар апармајаҹаг”.
О, бу мөвгеји АБШ вә сионист режимин ачыг-ашкар тәҹавүзүнә истинад едәрәк тутду вә Трампын “иранлылар данышыглар истәјирләр” иддиасына ҹаваб олараг јазды: “АБШ президенти өз хәјалпәрәст рөјалары илә бөлҝәјә хаос ҝәтирди вә инди Америка әсҝәрләри арасында даһа чох иткидән нараһатдыр”. Лариҹани мүһарибәнин илк ҝүнләриндә вурғулады: “Иран ордусу һеч бир тәҹавүзә башламајыб. Бу ҝүн Иран милләти өзүнү мүдафиә едир”.
3. Иҹтимаи рәјин идарә олунмасы вә нарратив мүһарибә; Лариҹанинин зәкасынын тәзаһүрләриндән бири онун кибермәканда фәал иштиракы вә иҹтимаи рәјин идарә олунмасы иди. Мәлуматлара ҝөрә, мүһарибәнин илк ики һәфтәсиндә о, “тез-тез сосиал медиада ҝөрүнүб вә АБШ президенти Доналд Трампа даим мејдан охујуб”. О, һәмчинин Фарс Көрфәзинин әрәб дөвләтләринә хәбәрдарлыг етди: “Сиз билирсиниз ки, Американын сизә гаршы һеч бир сәдагәти јохдур вә Исраил сизин дүшмәниниздир. Бир анлыг өзүнүз вә бу бөлҝәнин ҝәләҹәји һаггында дүшүнүн.”
Лариҹани шәһидликдән әввәлки сон месажларындан бириндә Иранын “узун вә дағыдыҹы мүһарибәјә” һазыр олдуғуну вурғулајараг јазырды: “Америкадан фәргли олараг, Иран узунмүддәтли мүһарибәјә һазырдыр.”
