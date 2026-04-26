Гумда, Рамазан Мүһарибәси вә реҝионал һадисәләрә һәср олунмуш елми семинар \ Фоторепортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн, базар ертәси (1405-ҹи ил, ордибеһишт ајынын 6-ы) сәһәр саатларында Рамазан мүһарибәси чәрчивәсиндә реҝионал инкишафлара һәср олунмуш елми семинар кечирилди. Семинарда Һормуз боғазынын ҝеостратежи әһәмијјәти вә мүгавимәт охунун стратеҝијасы вурғуланды. Гејд едәк ки, Тәдбир Бејнәлхалг Әһл-Бејт (ә) Ассамблејасынын Елми вә Мәдәни Ишләр үзрә Мүавинлијинин Тәдгигатлар Идарәси тәрәфиндән, әл-Мустафа әл-Аләмијјә Университетинин Гыса Мүддәтли Тәһсил Мүәссисәси вә Бејнәлхалг «АБНА» Хәбәр Аҝентлији илә әмәкдашлыг едиләрәк тәшкил едилди. Семинарда Иранын Ливандакы сабиг сәфирлик нүмајәндәси вә реҝионал мәсәләләр үзрә експерт Сејјид Һади Сејјид Әфгәһи дә иштирак етди.
26 aprel 2026 - 20:33
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
