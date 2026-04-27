Пезешкиан Шаһбаз Шәриф илә телефон данышығында: Иран тәзјиг, тәһдид вә мүһасирә алтында мәҹбури данышыглара ҝирмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын Баш назири илә бешинҹи телефон данышығында президент дипломатик просесә мане олан амилләри изаһ едәркән вурғулады: АБШ-нин дүшмәнчилик һәрәкәтләри вә әмәлијјат тәзјигләри дајандырылана гәдәр, етимадын бәрпасы вә диалог јолунда ирәлиләјиш чәтинликләрлә үзләшәҹәк.
Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан вә Пакистанын Баш назири Шаһбаз Шәриф 25 апрел 2026-ҹы ил, шәнбә ҝеҹәси, АБШ вә сионист режимин өлкәмизә гаршы тәҹавүзкар ишғалындан сонра Исламабадда бешинҹи телефон данышығында фикир мүбадиләси апарыб вә сон сијаси вә саһә инкишафларыны, атәшкәсин јарадылмасы просесини вә дипломатик тәшәббүсләрин һәјата кечирилмәсини нәзәрдән кечирибләр.
АБШ-нин Иран Ислам Республикасына гаршы саһә вә дәниз мәһдудијјәтләрини ҝүҹләндирмәкдә сон һәрәкәтләринә тохунан Пезешкиан бу тәдбирләри һәр һансы бир етимад гуруҹулуғу просесинә вә дипломатијанын ирәлиләмәсинә ҹидди манеә кими характеризә етди вә деди: "Бир тәрәфдән диалог вә данышыгларла бағлы месажларын өтүрүлдүјү бир вәзијјәтдә, дәниз блокадасынын ејни вахтда ҝүҹләндирилмәси вә әмәлијјат тәзјигләринин давам етдирилмәси гаршылыглы етимадын формалашмасы үчүн лазыми мәканы практик олараг тәһриф едир."
Президент сөзүнә давам етди: "Иран Ислам Республикасы һесаб едир ки, данышыглар јолу јалныз диҝәр тәрәф тәһдид, тәзјиг вә мәҹбуретмә сијасәти әвәзинә етимад гуруҹулуғу вә гаршылыглы һөрмәт јанашмасыны гәбул етдикдә нәзәрә чарпан нәтиҹәләрә ҝәтириб чыхара биләр; чүнки Иран бејнәлхалг һүгугун танынмыш принсипләри вә глобал гајдалар чәрчивәсиндә јалныз өз халгынын гануни һүгугларынын тәмин едилмәсини вурғулајыр вә бу чәрчивәдән кәнарда һеч бир тәләб ирәли сүрмәјиб."
Sizin rəyiniz